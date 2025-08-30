Vuelven los chollos a Lidl, el complemento ideal para tu salón a la mitad de su precio

Si algo destaca Lidl es por sus chollos, como el complemento ideal para tu salón que puedes comprar a la mitad de su precio.

Se trata de una mesa auxiliar modelo San Diego que tiene un lado abierto para incorporar al sofá o a la cama.

Mesa. / Lidl

Entre sus características, tiene patas con compensación de nivel, armazón de metal pulverizado y un moderno diseño industrial.

Además, es resistente a los arañazos y fácil de limpiar gracias al revestimiento de resina de melamina.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta mesa auxiliar tiene un precio de venta recomendado de 59,99 euros, pero en Lidl está con un descuento del 40 por ciento, con lo que se te queda en 35,99 euros, todo un chollo.