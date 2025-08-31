Colas en Lidl para comprar este utensilio que revolucionará tu cocina y con un precio de escándalo

En los supermercados Lidl se están formando colas para hacerse con este utensilio que revolucionará tu cocina y que tiene un precio de escándalo.

Se trata de una tabla de cortar multifuncional en bambú y plástico de 45 x 32 x 4 centímetros que tiene tres recipientes grandes y otros tantos pequeños, además de un soporte para el teléfono móvil o la tableta.

Tabla de cortar multifuncional / Lidl

Es una estación de trabajo flexible para la separación sin esfuerzo de residuos y alimentos cortados directamente en la tabla que es ideal para preparar platos elaborados con muchos ingredientes.

Soporte para smartphone/tablet .

Tiene un sistema de rieles de soporte para un fácil intercambio y vaciado de los recipientes, y estos son insertables en dos ángulos: apoyados en la encimera y colgando libremente sobre los bordes de la mesa.

La tabla de cortar es de bambú macizo: protege los cuchillos con una alta resistencia al corte. Además, los recipientes y el soporte son aptos para lavavajillas.

También tiene pies antideslizantes y canal perimetral para jugos. Y sus recipientes apilables. para un almacenamiento que ahorra espacio.

Precio de venta

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta tabla tiene un precio de venta recomendado de 34,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento del 28 por ciento, con lo que se te queda en 24,99 euros.