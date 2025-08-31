Corre a Lefties, la cubertería más viral a un precio de risa / .

Si eres fan de Zara Home pero sus precios te echaban para atrás, Lefties ha venido para ayudarte. Y es que tienes la cubertería más viral a un precio de risa.

Y es que la marca low cost de Inditex ofrece ahora productos de la colección Home como un set de cubiertos de 16 piezas con detalle negro. Está compuesto por 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas y 4 cucharillas de postre. Son cubiertos de acero inoxidable con detalle de color negro.

Cubertería / Lefties

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cubertería tiene un precio de 29,99 euros, todo un chollo.

Lefties es una firma de moda perteneciente al grupo Inditex, reconocida por su oferta de prendas, calzado y complementos a precios muy competitivos. Aunque en sus inicios funcionaba como un outlet destinado a comercializar excedentes de otras marcas del grupo, con el tiempo ha logrado consolidar su propia identidad, presentando colecciones propias que se alinean con las últimas tendencias del sector.

Propuesta

Su propuesta está pensada para toda la familia —mujeres, hombres y niños—, combinando diseño actual, funcionalidad y precios accesibles. Gracias a esta fórmula, y con presencia en varios países, Lefties se ha posicionado como una alternativa destacada dentro del segmento de moda low cost.