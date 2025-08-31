Un hombre se encuentra 20.000 euros en un supermercado: "Cubrí el dinero con la comida de la gata"
Un hecho insólito
Imagina que vas al supermercado a hacer tu compra normal y, de repente, te encuentras con una bolsa llena de billetes. Pues eso es lo que le ocurrió a un hombre de Zaragoza, quien se encontró 20.000 euros cuando estaba en Mercadona: "Cubrí el dinero con la comida de la gata".
Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, tal y como cuenta Heraldo de Aragón y de inmediato se viralizó en las redes sociales. El hombre contó que, cuando llegó al aparcamiento del citado supermercado, se dio cuenta de que alguien había dejado caer una bolsa.
Cuando fue a recogerla para dársela a la persona a la que se le había caído, no vio a nadie. "Tomé el carrito, entré al supermercado y en la línea de cajas abrí la bolsa. Al ver el contenido, me sobresalté; era una montaña de fajos de billetes, más de un palmo de alto. Rápidamente, volví a cerrarla y la cubrí con la comida de la gata que había comprado. Enseguida contacté con la Policía Nacional, y mientras ellos llegaban, el dueño del dinero se encontraba buscándolo en el aparcamiento”, contaba.
"Un gran susto"
"Le di un abrazo al señor cuando regresó y me agradeció; incluso yo me sentí conmovido por el momento”, aseguraba el hombre, quien llegó a afirmar quese había llevado un "gran susto" cuando descubrió tal cantidad de billetes.
