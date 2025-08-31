¿Son todas las tortillas de patata de supermercado iguales? Aprende a escoger cuál es la mejor

¿Son todas las tortillas de patata de supermercado iguales? Pues ya te digo que la mejor es la que te haces en casa, pero en el caso de optar por las de supermercado, aprende a escoger cuál es la mejor.

Y para eso nos ayuda la toktoker Boticaria García, quien señala que "mira bien la etiqueta porque no todas son iguales. ¿Y qué debo buscar? Fíjate en el porcentaje de huevo y patata, eso es importante".

Por ejemplo, "una puede tener un 41% de huevo, la mayoría tiene más del 28%. En cuanto al aceite, casi todas llevan aceite de girasol y algunas, como esta, también incluyen aceite de oliva".

"¿Con o sin cebolla? No caeré en esa trampa. Esta en particular, si te interesa, sí lleva cebolla, un 5.2%. Pero lo que más me importa es que lleve huevo, patatas y cebolla, esta tortilla tiene más del 98% de ingredientes reales".

El kéfir se ha convertido en un alimento estrella, pero no todos los productos que llevan ese nombre son iguales. Así lo advierte María de los Ángeles García García —más conocida como Boticaria García—, farmacéutica, nutricionista y una de las divulgadoras de salud más seguidas en redes. Hace poco arrasó con una publicación sobre cómo comer kiwi con piel, y ahora vuelve a la carga con otro de sus temas favoritos: el kéfir, un fermentado que en los últimos años ha ido ganando terreno al yogur tradicional.

Este "superalimento" se obtiene a partir de leche y gránulos de kéfir, y sus beneficios para la salud son numerosos.

¿Por qué es tan especial?

“El kéfir es una leche fermentada por bacterias beneficiosas y levaduras, y lo interesante es que es uno de los pocos alimentos de consumo cotidiano que te permite incorporar levaduras vivas al organismo”, explica Boticaria García. Para ilustrar su efecto en el cuerpo, utiliza una sencilla metáfora con lápices de colores.

“Pensemos en un solo lápiz: puedes escribir, sí, pero con pocos recursos. El kéfir nos da toda una caja de colores: más variedad, más posibilidades. Esa diversidad que aportan las bacterias y levaduras del kéfir puede ayudar a equilibrar la microbiota y mejorar nuestro bienestar general”, afirma.

Saludable

En resumen, el kéfir no solo es una moda saludable, sino un aliado real para cuidar el sistema digestivo y fortalecer el cuerpo desde dentro. Eso sí, no todos los kéfires que encuentras en el supermercado ofrecen los mismos beneficios… así que toca elegir con cabeza.