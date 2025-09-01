El corrector de postura que está arrasando este verano en Decathlon (y que ahora está rebajado de precio)

Corrige tu postura sin darte cuenta. Así es el corrector (para espalda, hombros y cuello) que está arrasando este verano en Decathlon. Es ligero, ajustable y de color negro. Y ahora, además, está rebajado de precio. Cuesta menos de 20 euros, 17,99 para ser exactos. La promoción ha comenzado este día 1 de septiembre y finaliza el 13 de octubre.

Según la descripción que ofrece Decathon, se trata de un corrector fácil de ajustar y de poner. Tiene una correa elástica de nailon. El corrector garantiza una postura más recta. Es decir, te permitirá caminar y sentarte más erguido. Puedes ponerte el corrector de postura como si fuera una mochila y ajustar la postura correcta tirando de la correa de velcro.

Consejos de uso

¿Cuándo se debe usar? Hay que empezar poco a poco. Comienza con una o dos horas y luego podrás ir aumentando el tiempo de uso. No es conveniente utilizarlo directamente sobre la piel. Y si lo sientes demasiado apretado, recuerda que puedes ajustarlo.

Decathlon también ofrece otra versión de corrector más focalizado en la espalda, que incorpora una faja lumbar. Al igual que el anterior modelo, está tirado de precio: cuesta 18,99 euros. Según las indicaciones del fabricante, es unisex, es ajustable con cinta adherente y tiene gran poder de sujeción articular.