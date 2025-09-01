Ni Ikea ni Zara Home: esta es la nueva tienda de hogar en la que puedes comprar albornoces y toallas personalizadas con tu nombre o una frase por menos de 20 euros

Ni Ikea ni Zara Home. La nueva tienda que está revolucionando el sector de decoración y hogar es Lefties Home, una ramificación de Lefties moda, con el que el gigante Inditex ofrece artículos con el mismo diseño que Zara Home, pero con los precios de Ikea. Así, por ejemplo, en la firma "low cost" de Amancio Ortega podrás encontrar albornoces y toallas personalizadas con tu nombre o una frase por menos de 20 euros.

Esa es precisamente una de las últimas tendencias en el hogar: la personalización. Algo que hace únicas nuestras prendas. Lefties Home lo vende a un precio de risa: por 1,99 más. De esta forma, podrás hacerte con una toalla de baño con tu nombre o con el mensaje que tú elijas por menos de 10 euros. Tienes, además, muchas toallas entre las que elegir y de múltiples colores. Una de ellas, de 100% algodón, de rizo y con cenefa, la hay en nueve colores diferentes por 8,99 euros.

La tienda de Lefties Home en Madrid / Lefties

Lo mismo pasa con los albornoces. En gris, en beis, a rayas... Con y sin capucha. Por 19,99 euros (el modelo de rayas cuesta un poco más, 25,99). Y si quieres comprarlo con tu nombre o un mensaje grabado son solo 1,99 más. Merece la pena si quieres tener una pieza de baño única y diferente.

Diseño cuidado

Además, y a diferencia de Ikea, todos los artículos de Lefties Home tienen una línea de diseño muy cuidada, que recuerda mucho a Zara Home. Aunque de momento no ha entrado en el mundo muebles, la fación de decoración de Lefties ofrece artículos para todos los rincones de la casa. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... E incluso fragancias y libros.

Libros decorativos

Los libros decorativos son una de las últimas tendencias en el hogar. Se trata de publicaciones de gran formato, hechos con tapa dura y que abarcan todo tipo de temáticas, no solo decoración. En Lefties Home tienes una amplia variedad de ellos por menos de 15 euros. Por ejemplo, un libro con cuadros de Renoir vale 15 euros y otro de Miró, 13. Estos libros se colocan en la mesa de centro de salón, en el recibidor o incluso en la mesita de noche, dando un toque de elegancia a la casa.

Tienda física en Madrid

Todas las colecciones de Lefties Home están disponibles en la web para toda España, Italia y Portugal. Por ahora, de manera física, solo se puede encontrar en Madrid, donde Inditex ha abierto una espectacular tienda en Leganés. Muy pronto sus artículos llegarán también a tiendas seleccionadas de Lefties, donde se vende moda.