Ni Ikea ni Zara Home: esta es la nueva tienda de hogar en la que puedes comprar albornoces y toallas personalizadas con tu nombre o una frase por menos de 20 euros
Se trata de la marca de decoración "low cost" del gigante Inditex
Ni Ikea ni Zara Home. La nueva tienda que está revolucionando el sector de decoración y hogar es Lefties Home, una ramificación de Lefties moda, con el que el gigante Inditex ofrece artículos con el mismo diseño que Zara Home, pero con los precios de Ikea. Así, por ejemplo, en la firma "low cost" de Amancio Ortega podrás encontrar albornoces y toallas personalizadas con tu nombre o una frase por menos de 20 euros.
Esa es precisamente una de las últimas tendencias en el hogar: la personalización. Algo que hace únicas nuestras prendas. Lefties Home lo vende a un precio de risa: por 1,99 más. De esta forma, podrás hacerte con una toalla de baño con tu nombre o con el mensaje que tú elijas por menos de 10 euros. Tienes, además, muchas toallas entre las que elegir y de múltiples colores. Una de ellas, de 100% algodón, de rizo y con cenefa, la hay en nueve colores diferentes por 8,99 euros.
Lo mismo pasa con los albornoces. En gris, en beis, a rayas... Con y sin capucha. Por 19,99 euros (el modelo de rayas cuesta un poco más, 25,99). Y si quieres comprarlo con tu nombre o un mensaje grabado son solo 1,99 más. Merece la pena si quieres tener una pieza de baño única y diferente.
Diseño cuidado
Además, y a diferencia de Ikea, todos los artículos de Lefties Home tienen una línea de diseño muy cuidada, que recuerda mucho a Zara Home. Aunque de momento no ha entrado en el mundo muebles, la fación de decoración de Lefties ofrece artículos para todos los rincones de la casa. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... E incluso fragancias y libros.
Libros decorativos
Los libros decorativos son una de las últimas tendencias en el hogar. Se trata de publicaciones de gran formato, hechos con tapa dura y que abarcan todo tipo de temáticas, no solo decoración. En Lefties Home tienes una amplia variedad de ellos por menos de 15 euros. Por ejemplo, un libro con cuadros de Renoir vale 15 euros y otro de Miró, 13. Estos libros se colocan en la mesa de centro de salón, en el recibidor o incluso en la mesita de noche, dando un toque de elegancia a la casa.
Tienda física en Madrid
Todas las colecciones de Lefties Home están disponibles en la web para toda España, Italia y Portugal. Por ahora, de manera física, solo se puede encontrar en Madrid, donde Inditex ha abierto una espectacular tienda en Leganés. Muy pronto sus artículos llegarán también a tiendas seleccionadas de Lefties, donde se vende moda.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo