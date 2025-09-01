Ya es oficial: a partir de 2030 no podrás ni vender ni alquilar tu vivienda si no cumples este requisito

Mucho ojo, porque a partir de 2030 no podrás ni vender ni alquilar tu vivienda si no cumples este importante requisito. Así lo advierte el agente inmobiliario Héctor Álvarez. ¿El motivo? La entrada en vigor de una nueva normativa de la UE, que impide vender o alquilar inmuebles con un certificado energético menor que la letra E.

Los datos en España

Según Andimac, asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% de las viviendas no alcanzan en la actualidad este requisito mínimo exigido por la comunidad europea.

"Pero esto no termina aquí, porque en 2033, tres años después, subirán ese requisito. Solo se podrán transmitir propiedades con certificado energético D o superior", avisa el agente inmobiliario. Y para el año 2040 se exigirá el certificado B.

¿Qué significa?

En un certificado energético, la letra "E" indica una eficiencia energética baja o muy baja, situándose en la parte baja de la escala que va de la A (mayor eficiencia) a la G (menor eficiencia). Esto significa que la vivienda consume más energía de la necesaria en comparación con otras de características similares, lo que se traduce en un mayor gasto económico y un mayor impacto medioambiental.

200 euros más al mes de gasto en energía

Los inmuebles cuya calificación es E, F y G, es decir, los menos eficientes, suelen consumir entre un 25% y un 50% más de energía que la media de las viviendas en España. Los que tienen una calificación media E consumen, según la OCU, unos 205 euros mensuales en energía.

En qué consiste un certificado de eficiencia energética

El Certificado de Eficiencia Energética tiene que ser tramitado por un técnico certificador cualificado (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico) con formación específica en certificación energética de edificios. El precio del Certificado Energético ronda los 125 euros, pero dependerá de factores como: