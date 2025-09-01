Con el fin del verano llega la ocasión perfecta para vestir tu casa con motivos otoñales, incluso, darle un toque spooki para los amantes de fechas tan icónicas como Halloween. Tonos oro, cobrizos, y bronce invaden ahora las tiendas especializadas en decoración y moda del hogar y cadenas como Primark ya están empezando a llevar a sus establecimientos desde mantas a velas, bandejas o tazas. Todo inspirado en la nueva estación.

Y es que cada vez son más los que optan por adaptar su hogar a las nuevas tendencias que marca el calendario. Tonos fluor o pastel y motivos frutales para el verano, estampados florales para primavera y setas, calabazas y hojas secas para el otoño. Cualquier opción para dar a tu casa un aire más personal.

Primark renueva su línea de hogar y decoración a un precio de risa: los imprescindibles que querrás tener en tu casa / Primark

Además, ahora muchos establecimientos suelen ofrecer accesorios que lo mismo decoran tu hogar que sirven para almacernar aquellos objetos que a veces no sabemos dónde colocar.

En esta ocasión, Primark no solo trae una colección versátil, también te sorprenderán sus precios asequibles porque el estilo de tu casa no está reñido con el ahorro. Así, en la cadena irlandesa encontrarás adornos otoñales, coronas y plantas artificiales es perfecta para renovar la decoración de tu hogar y crear un ambiente acorde a la nueva temporada. En ella, encontrarás desde adornos en forma de setas y champiñones hasta artículos de Halloween que ocupen un lugar privilegiado en la repisa de la chimenea.

Los aromas son una forma sencilla de dar un nuevo aire al hogar, y con un montón de fragancias para el hogar de calabaza especiada entre las que elegir. Además, la gama de velas y difusores de aroma de otoño son el regalo perfecto para los que cumplen años esta temporada.

Raíz irlandesa

Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.