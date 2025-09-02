Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si eres autónomo y quieres deducir tus dietas y tickets, esta es la opción que debes tener en cuenta

Lo que debe saber para poner en práctica esta alternativa

Si eres autónomo y te quieres deducir tus tickets, tus dietas y tus comidas con clientes, esto te interesa. Y es que José Ramón López, asesor fiscal, compartía en su perfil de TikTok un vídeo en el que explica cómo poner en práctica esta alternativa de cara a Hacienda.

"Solo tienes una opción que es esta. Para empezar, si tú quieres deducirte un gasto de una dieta que has tenido vas a tener que pagarlo con tarjeta sí o sí por normativa o mejor dicho pagarla por medios electrónicos, si no aquí por mucho que este gasto realmente sea afecto a tu actividad has incumplido un requisito, te lo tiran para atrás cien por cien", cuenta el experto.

"Luego, por norma general te vas a poder deducir solamente sesenta y siete euros al día es decir si tú tienes un ticket de una dieta que es de cuarenta euros de esos cuarenta euros solo te puedes deducir veintiséis con sesenta y siete y luego guarda toda la documentación perfectamente porque si te pide una inspección te requieren esta información y no tienes forma de justificarlo con una factura te lo van a tirar para atrás. Factura o ticket que tiene que venir con tus datos fiscales sí o sí si no no son deducibles tampoco", dice el asesor.

"Y por cierto, que estas dietas sean en restauración que sean un bar o en un restaurante, no te puedes deducir la compra en un súper de algo que te vayas a comer, esto no es deducible, tiene que ser en un local de restauración esto en cuanto a tus dietas personales", cuenta López.

"Ya veis, requisitos que hay, documentación, etcétera y comidas con clientes, con contactos se pueden deducir, la respuesta corta es sí pero con muchos matices", añade el asesor.

