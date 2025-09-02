La DGT pone radares para controlar la distancia de seguridad y multar con 200 euros (más pérdida de 6 puntos en el carné)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a instalar en autopistas y autovías una nueva señal —conocida como S-991f— que alerta a los conductores sobre la presencia de dispositivos electrónicos destinados a controlar si se mantiene la distancia mínima adecuada entre vehículos. Este nuevo sistema forma parte del catálogo de señales actualizado que entró en vigor el 1 de julio de 2025.

¿Qué significa realmente esta señal?

La señal S-991f incorpora un pictograma claro que representa la separación obligatoria entre vehículos, acompañado eventualmente de paneles adicionales con detalles del tramo donde se aplica el control. Su objetivo es reforzar una regla ya contemplada en el Reglamento General de Circulación: mantener una distancia que permita frenar sin colisionar ante un frenazo brusco.

¿Cuáles son las sanciones por no respetar la distancia?

La nueva señal no es meramente informativa, su incumplimiento se considera una infracción grave, con sanciones que incluyen:

200 € de multa y 4 puntos del permiso de conducir.

En situaciones que aumenten el riesgo (como una posible colisión en cadena), la sanción puede escalar a 500 € y 6 puntos.

¿Cuánta distancia hay que mantener?

La referencia estándar para vías con velocidad habitual de autopista es de 70 metros. Esa distancia puede ampliarse en condiciones adversas —como lluvia, niebla o túneles—, pudiendo ser necesario hasta un 70 % más de separación.

Para ayudar a estimar esa distancia, la DGT recomienda el método de los “dos segundos”: elegir una referencia fija (como un cartel), y contar “1.101, 1.102”; si nuestro coche alcanza esa marca al “1.102”, estamos respetando la distancia adecuada. En condiciones adversas, el conteo debe duplicarse (4 segundos).

Además, algunos vehículos modernos cuentan con sistemas ADAS, como el control de crucero adaptativo, que ayudan a mantener esa distancia, aunque siempre depende del propio conductor.

Reacciones de los conductores

La introducción de este control ha generado inquietud entre muchos conductores, quienes critican la dificultad de medir a ojo una distancia como 70 metros, sobre todo si un vehículo se incorpora o adelanta justo antes del control. La DGT, por su parte, defiende la medida como un refuerzo necesario para reducir los accidentes por alcance —en 2023, los choques por alcance causaron 78 fallecidos y 273 heridos graves en autopistas y autovías.