Vasos, tazas, boles y ensaladeras de gres: la vajilla de Lefties que puede ser tuya por menos de 20 euros

Una vajilla de gres a un precio de risa. Es lo que te trae Lefties en su nueva línea para el hogar. La cadena del grupo Inditex se ha propuesto llenar de estilo cualquier estancia de tu casa y el comedor o la cocina son unos de esos puntos que saldrán ganando si cuentan con algunos de los nuevos accesorios de la marca.

En esta ocasión, se trata de un juego de vasos, tazas, boles o bandejas hechas de gres y con dos estampados y dos colores: verde o azul a yayas o verde o azul moteada.

Una colección que impregnará tus estancias de un aire rústico y bohemio por precios que van de los 4,99 a los 15,99 euros. Y es que la tienda del gigante textil está dispuesta a conquistar el ansia de aquellos amantes de la decoración con interesantes productos que ahora, de cara a la vuelta al cole, incluyen también artículos de papelería como libretas en A4 y A5.

En el caso de la cocina, no dejes escapar la oportunidad de renovar tu vajilla y corre a por tus imprescindibles

Las bondades de las vajillas de gres

El gres es una pasta cerámica, compuesta comúnmente por arcilla figulina o barro cocido, arena cuarzosa y materiales desgrasantes —como el sílice— y fundentes —como el feldespato—. Sus principales características son su dureza y su baja absorción de agua una vez cocido a su temperatura de sinterización vítrea.