¿Quieres ir a la moda este otoño? Aquí llega la nueva colección de Zara (pensada en la vuelta al trabajo)

Con el regreso a la rutina laboral, Zara propone una selección de prendas y accesorios que combinan estilo y funcionalidad para la temporada de otoño. Desde bolsos hasta pantalones de sastre con cintura vuelta, la marca de Inditex ofrece opciones versátiles para renovar el armario profesional.

1. Bolso shopper: elegancia y practicidad

Uno de los destacados es el bolso shopper en color marrón chocolate. Este modelo, confeccionado con materiales de alta calidad, tiene dos asas para llevar colgadas al hombro y un bolsillo en el interior con cierre de cremallera, ofreciendo amplitud y organización para el día a día.

Bolso Shopper de Zara / Zara

2. Pantalón de sastre con cintura vuelta: un toque moderno

El pantalón de sastre con cintura vuelta es otra de las propuestas clave. Este diseño aporta un aire contemporáneo al clásico pantalón de oficina, permitiendo combinaciones tanto formales como casuales, adaptándose a diversas situaciones laborales.

Pantalón de sastre de Zara / Zara

3. Vestido lencero: versatilidad para el entretiempo

El vestido lencero, que ha sido tendencia durante el verano, se mantiene vigente en otoño. Combinado con pantalones, ofrece una opción versátil y cómoda para los días de entretiempo, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones.

Vestido lencero de Zara / Zara

4. Botines de tacón bajo: comodidad y estilo

Los botines de tacón bajo en tonos neutros son ideales para la temporada. Estos zapatos combinan comodidad y estilo, permitiendo largas jornadas laborales sin sacrificar la elegancia.

Merceditas de Zara / Zara

5. Blazer oversize: el toque final

La blazer oversize en colores neutros es una prenda esencial para completar el look de oficina. Su diseño aporta sofisticación y puede combinarse con diversas prendas para crear conjuntos equilibrados y modernos.

Blazer oversize de Zara / Zara

¿Qué más se sabe de esta nueva colección?

La nueva colección de Zara para el otoño 2025 se caracteriza por la versatilidad y la elegancia. Además de las piezas mencionadas, la marca ofrece una variedad de opciones que permiten crear looks profesionales y actuales, adaptándose a las tendencias del momento sin perder la esencia clásica que caracteriza a la firma.