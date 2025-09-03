Atención conductores: esta es la nueva señal que ha presentado la DGT y por la que podrías recibir esta elevada sanción

La DGT está implementando nuevas señaes de tráfico en las carreteras, algo que ha hecho que aún, muchos conductores tengan cierta confusión sobre su aplicación, significado o las sanciones que pueden percibir por ello.

Una de las últimas es la de seguridad de setenta metros controlada por radar. Sobre ello ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok el asesor fiscal José Ramón López.

"Ojo a la nueva señal que ha anunciado la DGT. Distancia de seguridad de setenta metros controlada por radar. La han anunciado en su propia cuenta, así que comparte con todo el mundo para que no les pille por sorpresa", advierte el experto.

"Y como bien dice la cuenta de la DGT, esta señal lo que va a indicar es la existencia de un dispositivo de control, un radar, para controlar esa distancia mínima entre vehículo y vehículo. ¿Entramos de autopista y autovía? Claro, aparte de estar conduciendo, entonces ahora vas a tener que estar calculando la distancia con el coche de delante, pues depende de tu coche sí o no".

"Si tu coche es medianamente moderno seguramente tendrá un control de distancia de seguridad. Y si no lo es, lo que se recomienda es que se dejen dos galones de distancia, que son más o menos estos setenta metros", indica. "Pero claro, aquí se plantean varias dudas, de momento por lo menos. Y sí, ¿me está adelantando un coche que se me vuelve a mí carril y se incumple entonces esta distancia de seguridad de setenta metros? ¿Tengo que frenar yo de manera brusca para que se cumpla esta distancia de seguridad de setenta metros? Por supuesto que no porque esto se vaya a poner en riesgo tanto tú como el resto de conductores. Por eso hay que terminar de ver cómo van a funcionar estos radares de distancia de seguridad", explica el experto.

"Como digo, esto es muy reciente. Esto es una noticia de la DGT, del 26 de agosto, así que vamos a ir viendo cómo van a funcionar estos radares y en cuanto tengamos novedades os informo de todo", concluye el asesor.