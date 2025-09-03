Si te jubilas en 2026, atento a estos importantes cambios: lo que debes saber para calcular tu pensión

Si en 2026 te jubilas, debes saber que hay un par de importante cambios que debes tener en cuenta, sobre todo de cara a calcular tu pensión. Para conocer lo que debe tener en cuenta todo aquel que se encuentre en dicha situación, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica cómo puede afectar estos cambios a los que estén a punto de retirarse.

"Por un lado, el modo en el que se calcula la base reguladora que es la que determina finalmente el importe de la pensión y por otro cómo se integran las lagunas de cotización. Es decir, esos vacíos de cotización que tenemos en nuestra vida laboral, estos cambios tendrán efectos directos e importantes sobre el porte final de nuestra pensión de jubilación para aquellos trabajadores que quieran jubilarse a partir de 2026", explica el experto.

Y es que, el real decreto ley dos dos mil veintitrés introdujo unas modificaciones que afectarán a todos los trabajadores que se jubilen a partir del año que viene. "Se trata de un nuevo sistema dual que cambiará la forma en la que la seguridad social calculará la cuantía de la pensión de jubilación", dice Muñoz.

La seguridad social hará un doble cálculo entre dos opciones. "La primera fórmula es como hasta ahora, utilizando los últimos veinticinco años de cotización es decir, haciendo las medias de los últimos veinticinco años de cotización", explica el experto.

"Este método beneficiará a aquellos trabajadores con carreras estables y la segunda opción el nuevo modelo es haciendo la media de los últimos veintinueve años incluyendo las veinticuatro mensualidades peores es decir calculando la base reguladora en función de los veintisiete años mejores dentro de los últimos veintinueve años de cotización", indica.

Así, este método puede beneficiar a aquellos trabajadores que tengan carreras laborales más inestables y cómo se hará este doble cálculo "veréis será la seguridad social la que de oficio, calculará ambas bases reguladoras y resolverá la pensión de jubilación con el importe de mayor cuantía en principio el trabajador no tiene que preocuparse por nada ni tendrá que elegir entre ambos métodos", cuenta.

"Cómo afectará este nuevo cálculo de la base reguladora a los nuevos pensionistas. Como veréis este nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas ya que o bien por un lado se le resuelve la pensión teniendo en cuenta la fórmula actual de los últimos veinticinco años o bien se le resuelve la pensión en función del nuevo sistema en el supuesto de que sea más beneficioso y su aplicación será inmediata".

Pero, si estás a punto de jubilarte, debes saber que "este nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora no se implantará de golpe y porrazo, sino que se aplicará de forma gradual y progresiva entre 2026 y 2037 el otro aspecto importante que entra en vigor a partir de dos mil veintiséis