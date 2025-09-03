Ni Primark ni Kiabi: este es el supermercado que vende ropa mona para tus hijos a bajo precio (y con un diseño parecido a Coconut o Gocco)

¿Necesitas comprar ropa nueva para la vuelta al cole? En este supermercado encontrarás todo lo necesario para tu pequeño a bajo precio y, además, con un diseño muy cuidado. Hablamos de Unit, la línea de moda del supermercado Hipercor. Tanto a través de sus tiendas físicas como de la web, podrás vestir a tus hijos con ropa mona por menos de 20 euros. De hecho, algunas de sus prendas bien parecen firmadas por Coconut y Gocco, las marcas premium de moda infantil de El Corte Inglés.

Para bebés

Blusas, cubrepañales, peleles, polos, vestidos, pantalones... Unit ofrece todo un universo de posibilidades. También accesorios, como calcetines, zapatos, ropa interior... La marca del Hipercor acaba de sacar la nueva colección otoño e invierno y hay auténticas monadas. Para los más pequeños hay, por ejemplo, esta camisa estampada de flores con volantes por tan solo 8 euros. Una parka verde con forro de borreguito por 24 euros. Un pelele de flores por 19. Un precioso conjunto de tres piezas, con chaqueta y braguita de punto más camisa, por 27 euros. Una gabardina beis con capucha por 20 euros. Un chaleco de niña acolchado, también por 20.

Tres prendas de Unit / Unit

Para niños más mayorinos

Para niños más mayores (de 4 a 16 años) hay igualmente preciosidades. Como esta blusa estampada de cuello smock por 17 euros. O este pantalón ancho en color rosa por el mismo precio: 17. Para niño hay sudaderas de tipo polo por 17 euros. Camisas aún más baratas, por 15 euros. O parkas con forro polar por 27 euros.

Zapatos de Unit / Unit

Complementos

En el apartado de accesorios encontrarás leotardos de canalé por solo 7 euros, pijamas por 10, zapatillas por 14... Y la mejor imitación de los famosos zapatos "Converce" por solo 12 euros.

Ropa deportiva

Pensando en el cole, en Unit hay un montón de conjuntos de sudaderas y pantalones a precios muy económicos. Como este conjunto de sudadera y dos pantalones por 21 euros. Ojo que Hipercor también tiene todo tipo de básicos en uniformes.