"No te lo vas a creer", el truco definitivo para evitar las moscas en la comida (y sin usar químicos)
Es realmente efectivo
Seguro que en más de una ocasión te has sentado a la mesa, sobre todo cuando comes en exteriores, y hay varias moscas que atraídas por la comida no os dejan en paz. Pues te traigo el truco definitivo para deshacerte de estas moscas (y sin usar químicos): "No te lo vas a creer".
El truco en sí es bastante sencillo y necesitarás un folio blanco y un bolígrafo. Tienes que coger el folio y escribir "68" en toda su extensión. Después, tan solo tienes que dejar el folio en el centro de la mesa y verás como, casi mágicamente, las moscas desaparecerán.
¿Y cuál es la explicación de este sencillo truco? Pues las moscas lo que verán no es el folio, sino que creerán que están viendo una telaraña, con lo que evitarán esa zona.
En la lucha diaria contra las moscas, ha surgido un método sencillo y cada vez más popular: el uso de papel de aluminio. Esta técnica, económica y fácil de aplicar, se ha convertido en una alternativa eficaz para mantener a estos insectos alejados del hogar.
El papel de aluminio funciona como un repelente visual. Al reflejar intensamente la luz solar, su brillo resulta molesto para las moscas. Colocar tiras de este material en puntos clave, como ventanas y puertas donde entra la luz, hace que las moscas se desorienten y prefieran mantenerse alejadas.
Químicos
Además de ser efectivo, este método no utiliza químicos, por lo que es completamente seguro para casas con niños o mascotas. Una solución práctica, natural y sin complicaciones para mantener el hogar libre de estos insectos.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración