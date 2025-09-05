Ni hamburguesas ni pizzas: con este plato (muy español) está arrasando el negocio de María Pombo de envío de comida a domicilio

Ni son hamburguesas ni son pizzas. Es algo muy español: la tortilla de patata. Con este plato está arrasando el negocio de la influencer María Pombo de envío de comida a domicilio. Se llama La Martinuca y ya tiene diez establecimientos abiertos en distintos puntos de España. La mayoría en Madrid (son 7) y el resto en Barcelona, Ibiza y Málaga. Pero pronto serán uno más, porque la joven empresaria y mujer del arquitecto Pablo Castellano acaba de anunciar que están en obras para estrenar un nuevo local.

Más de 3 millones de euros de facturación

La Martinuca fue fundada en 2021 por Víctor Naranjo y Álvaro González y cuenta como socios con Pablo Castellanos, Natalia Coll y Adrián González, además de la influencer. En 2024, la empresa disparó su facturación, llegando a los 3,5 millones de euros. ¿La receta de su éxito? Lo primero, buena materia prima. Eso está claro. La Martinuca quiere ensalzar la tortilla de patata, siguiendo la receta de las abuelas y más en concreto de una de ellas, Martina (abuela de uno de los fundadores).

Bocadillo de tortilla

Otras claves de su éxito son el servicio de comida a domicilio y todo el marketing que hay alrededor de La Martinuca. El negocio de tortillas de María Pombo ha popularizado un pequeño bocadillo de tortilla de patata (con o sin cebolla), que cuesta algo menos de 9 euros. No obstante, el boom de la firma se ha producido con la apertura de locales. Primero en Madrid y después en varios puntos de España.

Nuevo local en camino

Este mismo año abrieron dos nuevos despachos de tortillas (así los llaman ello) en Alcobendas y Pozuelo, además de un córner gastronómico propio en el centro de Sanchinarro de El Corte Inglés. Un nuevo establecimiento está en marcha, pero por ahora es una incógnita su ubicación. La Martinuca hizo este viernes por redes sociales el anuncio, jugando al despiste. "Llevamos meses guardando este secreto. Hoy, por fin, empezamos a contarlo. ¿Dónde crees que tendremos nuestra nueva casa?", escribieron en Instagram, mostrando fotos de las obras.

Por supuesto, cada cual barrió para casa. Madrid, Barcelona, Cantabria, Galicia, Asturias... Aunque hubo mayoría que dijo Madrid y más en concreto el centro comercial de Caleido. ¿Será o no será? Pronto saldremos de dudas.

Con y sin cebolla, cántabra, con chorizo asturiano...

En su carta, ofrecen tortilla "finas, sabrosas, yemosas y reconfortantes". Las hay de muchos tipos: sin cebolla, con cebolla, con cebolla confitada, con butifarra de Perol, cántabra, de chirzo asturiano y de foie. También tienen la versión tortilla en bocata. Por otro lado, La Martinuca venden también platos caseros, como ensalada de tomate, gazpacho, ensaladilla rusa, salmorejo, croquetas, torreznos, albóndigas y patatas bravas.