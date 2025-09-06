La coqueta casa con piscina que Hacienda subasta en la cala de Porter (Menorca) por 20.000 euros

Una coqueta casa con piscina en la famosa cala de Porter, en Menorca, por poco más de 20.000 euros. Es la ganga que Hacienda subasta en las Islas Baleares. La vivienda embargada, ubicada en el municipio de Alaior, está valorado en 207.716 euros. La Agencia Tributaria ha fijado un precio de salida de la subasta de 20.771,60 euros. El plazo para optar al chalet finaliza el próximo 22 de septiembre.

La casa, de estética mediterránea, de color blanco y cubierta inclinada con teja marrón, cuenta con una superficie solar de 380 metros cuadrados, de los cuales 100 son construidos. Además de la vivienda, de una planta, hay un almacén, un garaje y una pequeña piscina. Está ubicada en la calle Sant Jordi, en Porter, a unos 20 minutos en coche de Mahón. Eso sí, según figura en el portal de subastas de la Agencia Tributaria, en este caso el dominio no es del 100%, sino de la mitad. Puedes encontrarla el anuncio a través de este enlace o entrando en la web de la Agencia Tributaria, buscando subastas de inmuebles por cada comunidad autónoma.

La casas que se subasta en Menorca / Agencia Tributaria

Según explica la asesora inmboliaria Laura Belles cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de viviendas. "No necesitas ni ser inversor ni tener un despacho de abogados, solo saber cómo funciona", asegura.

Así puedes participar

"Cada mes, la Seguridad Social saca a subasta pisos, locales o viviendas embargadas para recuperar deudas fiscales. Estas subastas se anuncian en su página oficial o en el BOE, y tú puedes participar igual que cualquier ciudadano", comenta. Son inmuebles que no aparecen en los portales de venta de internet, como Idealista. Hay que buscarlos a través de la Agencia Tributaria y mediante este enlace puedes acceder a ellos y filtrar por comunidad autónoma. También se subastan vehículos y muebles.

"Para entrar en la subasta solo necesitas dos cosas: una copia de tu DNI o pasaporte y presentar tu oferta. Puedes hacerlo de forma verbal el mismo día o por escrito en un sobre hasta un día antes", explica Laura Belles. Cada subasta parte de un precio mínimo. Pero ojo, añade la agente inmobiliaria, "debes dejar una fianza. Si pujas por escrito, es el 25% del precio de salida; si es en persona, el 30%. Si no ganas, te devuelven todo".

¿Y si nadie gana la subasta, qué pasa? Se repite con un precio más bajo. Ese valor puede bajar a la mitad. Lo mejor, añade Belles, es que es 100% legal, 100% pública y muy poca gente sabe cómo hacerlo".