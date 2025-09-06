El piso con dos terrazas y garaje que Hacienda subasta en el centro de León (a 10 minutos a pie del barrio Húmedo) por menos de 13.000 euros

Un piso con dos terrazas en la céntrica calle Marqueses de San Isidro (a diez minutos del barrio Húmedo) por menos de 13.000 euros. Es la ganga que subasta Hacienda en León. La vivienda embargada, ubicada en un primer piso, está valorado en 125.000 euros. La Agencia Tributaria ha fijado un precio de salida de la subasta de 12.500 euros. El plazo para optar a él finaliza el próximo 15 de septiembre.

El edificio donde se localiza el piso en subasta / Hacienda

El inmueble está ubicado en el edificio "Mediodía" y hace esquina con las calles Marqueses de San Isidro y Fray Bernardino de Sahagún. Dispone de ascensor, garaje y, lo que es más llamativo de todo, de dos terrazas.

Según explica la asesora inmboliaria Laura Belles cualquier ciudadano puede acceder a este tipo de viviendas. "No necesitas ni ser inversor ni tener un despacho de abogados, solo saber cómo funciona", asegura.

Así puedes participar

"Cada mes, la Seguridad Social saca a subasta pisos, locales o viviendas embargadas para recuperar deudas fiscales. Estas subastas se anuncian en su página oficial o en el BOE, y tú puedes participar igual que cualquier ciudadano", comenta. Son inmuebles que no aparecen en los portales de venta de internet, como Idealista. Hay que buscarlos a través de la Agencia Tributaria y mediante este enlace puedes acceder a ellos y filtrar por comunidad autónoma. También se subastan vehículos y muebles.

"Para entrar en la subasta solo necesitas dos cosas: una copia de tu DNI o pasaporte y presentar tu oferta. Puedes hacerlo de forma verbal el mismo día o por escrito en un sobre hasta un día antes", explica Laura Belles. Cada subasta parte de un precio mínimo. Pero ojo, añade la agente inmobiliaria, "debes dejar una fianza. Si pujas por escrito, es el 25% del precio de salida; si es en persona, el 30%. Si no ganas, te devuelven todo".

¿Y si nadie gana la subasta, qué pasa? Se repite con un precio más bajo. Ese valor puede bajar a la mitad. Lo mejor, añade Belles, es que es 100% legal, 100% pública y muy poca gente sabe cómo hacerlo".