Esta semana la cadena alemana sorprende con un accesorio que promete revolucionar la decoración del hogar: una chimenea decorativa que no solo imita el efecto de una llama real, sino que también humidifica el ambiente, todo ello por menos de 30 euros.

Ambiente acogedor por menos de 30 euros: el último éxito de Lidl para tu hogar / Lidl

Una pieza que transforma el comedor

Con un diseño moderno y compacto (52 x 21 x 19,5 cm), esta chimenea se convierte en el detalle perfecto para darle a cualquier estancia un aire cálido y acogedor. Fabricada en ABS, un material resistente y fácil de limpiar, es ligera (3,7 kg) y práctica, lo que permite moverla de un rincón a otro según las necesidades decorativas.

Su efecto visual combina luz y vapor de agua para recrear llamas realistas, sin riesgos ni complicaciones. Además, con una capacidad de hasta un litro, ofrece varias horas de funcionamiento continuo con un consumo muy bajo (200 W).

Diseño y bienestar en un solo accesorio

Más allá de lo estético, esta chimenea también actúa como humidificador, mejorando la calidad del aire en espacios secos o con calefacción. Un plus que la convierte en una opción funcional y decorativa a partes iguales. Basta con añadir agua, encenderla y disfrutar de la atmósfera cálida que genera al instante.

El precio que conquista

Por solo 29,99 euros, Lidl acerca a sus clientes un accesorio que normalmente tendría un coste mucho mayor en otras tiendas de decoración. Su combinación de estilo, confort y practicidad explica por qué se ha convertido en uno de los productos más comentados de la semana.

En definitiva, una apuesta segura para quienes quieren dar un aire nuevo a su comedor o salón sin gastar de más. Y conociendo cómo vuelan estas novedades en Lidl, no sería raro que pronto se agote en tiendas y online.