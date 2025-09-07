Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si tienes una de estas diez contraseñas, tus datos están en peligro: 15.000 personas son atacadas al día por los ciberdelincuentes

Una experta en ciberseguridad explica qué hay que hacer para tener una clave segura en internet

P. T. García

No es ninguna broma. Si usas una de estas diez contraseñas, tus datos personales están en serio peligro. La experta en ciberseguridad María Aperador advierte a través de sus redes sociales que más de 15.000 personas son atacadas por los ciberdelincuentes por este motivo.

Las diez contraseñas más usadas y, por tanto, más expuestas a los hackers son las siguientes:

  • 123456
  • password
  • 123456789
  • 12345678
  • 12345
  • qwerty
  • abc123
  • Passsword1
  • 1234567
  • 123123

Más contraseñas peligrosas

Pero hay más contraseñas en riesgo. Estas son más personales y casi todos fallamos en ello. Por ejemplo, explica María Aperador, poner tu nombre más el año de nacimiento. Otro ejemplo: "Contraseña123". Otro: poner tu equipo de fútbol favorito + números; o poner tu ciudad más una fecha. Hay usuarios que directamente prefieren no pensar en su clave y toman la vía fácil: escribir "Admin" o "Usuario". Peligro también. "Los ciberdelincuentes las conocen todas", advierte la experta.

Por qué son tan peligrosas

María Aperador responde. Porque te exponen a sufrir ataques de fuerza bruta automatizados. Los hackers, además, pueden acceder a miles de cuentas en minutos y robar identidades masivamente.

La contraseña segura

Entonces, ¿cómo creo una contraseña segura? María Perador da tres claves: debe tener como mínimo 12 caracteres; mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos; y usa frases que solo tú entiendas. Un ejemplo: M1g4t0C0m2P1zz4@17h. Para tí tendrá un sentido, pero para el resto de personas (y los ciberdelincuentes) será una trabalenguas.

Nunca hagas esto

María Aperador pide no cometer estos fallos extra: "Usar la misma contraseña para todo; guardarlas en notas del móvil, compartirlas por Whatsapp; y usar datos personales, como cumpleaños o nombres".

