Zara Home lanza tazas de café como las de Nespresso por menos de 2 euros
El gigante de la decoración de Inditex ofrece una amplia variedad de vasos y platos para los amantes cafeteros a precios económicos
¿Quieres tener la icónica taza de café de Nespresso pero a un precio de risa? Zara Home, el gigante del hogar y la decoración del grupo empresarial de Amancio Ortega, lo hace posible. Acaba de llegar a tiendas de toda España (y también a la web) este artículo, que vende por menos de 10 euros. En concreto, por 9,99. Viene con plato metálico para hacer contraste con la transparencia de la taza.
Varios diseños
Según recoge en su descripción, está hecha de borosilicato y se puede lavar en el lavavajillas. Tiene una capacidad de 110 mililitros. Además de este modelo, Zara Home ofrece otros del mismo estilo, pero con un toque diferente. Por ejemplo con relieve geométrico por 6,99 euros. Y otra con bandeja de madera, en vez de plato, por 12,99. También las hay más básicas y, por tanto, más baratas, por menos de 5 euros y desde 1,99 euros. Incluso hay un modelo en el que se puede personalizar el color de la asa: rosa, verde o naranja por solo 4,99 euros.
Para completar el look cafetero, Zara Home también ofrece la torre para apilar tazas, como la que vende Nespresso. Cuesta 19,99 si es solo para tazas y 29,99 si es para tazas y platos.
El hermano menor en decoración
Zara Home tiene desde hace unos meses una hermana menor: Lefties Home. Con ella, el gigante Inditex quiere revolución el sector de la casa, ofreciendo artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... E incluso fragancias y libros. Eso sí, no vende muebles. De momento...
Las colecciones de Lefties Home recuerdan a las de Zara Home. Tienen sus básicos (sábanas, toallas o mantas de colores lisos) y a la vez otros diseños más cuidados, que siguen las actuales tendencias de decoración. Un ejemplo de ello es que muchos de sus artículos se pueden personalizar con tu nombre (o un texto). Esta opción existe para albornoces, sábanas, fundas nórdicas, almohadones...
En Lefties Home puedes encontrar manteles individuales por menos de 5 euros, una colección de seis vasos por 17 euros, tazas por 6 euros, set de funda nórdica y almohada por 12 euros, cojines también por 12, mantas por 29, marcos grandes de fotos por 12, velas aromáticas por 9... Y todo con un diseño especial y único.
