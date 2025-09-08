Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico indispensable en la cocina a un precio de risa

En Lidl están tirando la casa por la ventana con unos precios de risa. Y es que venden el pequeño electrodoméstico indispensable para la cocina con una oferta que no podrás dejar pasar.

Se trata de una batidora de brazo de diseño retro y 350 watios de potencia. Está disponible en tres colores y tiene tecla turbo para batir con la función de impulsos.

Batidora. / Lidl

Entre sus características, tiene un pie batidor de diseño especial para reducir las salpicaduras, cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable de alta calidad, mango ergonómico para un uso cómodo y seguro; y un pie batidor fácil de encajar y desmontar.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora de brazo tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en los supermercados Lidl te la venden con un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 7,99 euros, todo un chollo.