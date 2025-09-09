Corre a Lidl a por este pequeño electrodoméstico con un descuento increíble: "Quedan pocas unidades"
Una oferta que no puedes dejar escapar
En los supermercados de origen alemán Lidl están que tiran la casa por la ventana, pues ahora tienen este pequeño electrodoméstico con un precio increíble: "Quedan pocas unidades".
Se trata de una oferta que no puedes dejar escapar así que corre a Lidl para hacerte con esta plastificadora de 300 watios que te sirve tanto para documentos en frío como en caliente.
Además, tiene una práctica cuchilla de corte para fundas y papel que corta máximo tres hojas o un documento plastificado.
Entre sus características, tiene un mecanismo de inserción ajustable y alimentador automático de hojas. Además, cuenta con un interruptor giratorio para regular el grosor de la lámina con función de parada inmediata (función ABS).
El tiempo de calentamiento es de aproximadamente cuatro minutos. Además, incluye un kit con ocho láminas A3 para plastificar en caliente.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta plastificadora tiene un precio de venta al público de 29,99 euros, pero en Lidl te la dejan con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 23,99 euros, todo un chollo.
