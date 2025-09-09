La nueva colección de Ikea que se ha hecho viral antes de llegar a sus tiendas: "Volará de los estantes"

Ikea lo ha vuelto a hacer. Y es que ha lanzado una nueva colección que ya se ha hecho viral antes de llegar a sus tiendas: "Volará de los estantes".

Se trata de la colaboración de Ikea y Gustaf Westman que está llena de color. Así lo muestra el tiktoker Josete Pizarro, quien explica que en la colección "encontramos doce piezas diferentes, entre ellas varios portavelas y un jarrón. También lanzaron dos lámparas, una roja y otra rosa, además de platos con sus tazas que parecen estar en llamas".

El tiktoker destaca que, de todas las piezas, "sin duda mi favorita es la lámpara rosa, junto con el plato azul para las albóndigas".

La colección estará disponible en España a partir del 10 de octubre.

El gigante sueco sorprende una vez más con una propuesta que combina versatilidad, diseño y practicidad. Se trata de una nueva estantería metálica verde, ideal para añadir almacenamiento extra sin sacrificar estilo, y todo por solo 17,99 euros en la web oficial de Ikea.

Compacta, funcional y con mucho estilo

Con unas medidas de 60 x 16 x 74 cm, esta pieza ocupa muy poco espacio, pero ofrece una gran utilidad en cualquier rincón del hogar. Gracias a su diseño ligero y su estructura de tres baldas, resulta perfecta como librería, organizador de documentos o estantería decorativa.

Un toque de color que marca la diferencia

El color verde, inspirado en la estética kitsch, añade un punto original y moderno al ambiente. Ya sea en el salón, el despacho o incluso en el recibidor, esta estantería suma personalidad al instante y combina fácilmente con elementos como plantas, velas o marcos decorativos.

Más que una librería: una solución multiusos

No solo es apta para zonas comunes: su diseño compacto también la hace ideal para espacios reducidos como el baño, donde puede almacenar desde toallas hasta productos de higiene. Además, sus baldas metálicas permiten añadir ganchos laterales para colgar accesorios como esponjas o cepillos.

Montaje sencillo y sin complicaciones

Otro punto a favor: su montaje es rápido y fácil, y no requiere mantenimiento. Es una de esas piezas que puedes montar en pocos minutos y empezar a usar de inmediato.

La favorita de la temporada

Por menos de 18 euros, esta estantería se perfila como uno de los imprescindibles del momento. Su relación calidad-precio, junto con su diseño atractivo, ya la están posicionando como uno de los productos estrella de Ikea. Y todo indica que no tardará en agotarse.