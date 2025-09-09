La nueva colección de Ikea que se ha hecho viral antes de llegar a sus tiendas: "Volará de los estantes"
Esto es todo lo que va a traer
Ikea lo ha vuelto a hacer. Y es que ha lanzado una nueva colección que ya se ha hecho viral antes de llegar a sus tiendas: "Volará de los estantes".
Se trata de la colaboración de Ikea y Gustaf Westman que está llena de color. Así lo muestra el tiktoker Josete Pizarro, quien explica que en la colección "encontramos doce piezas diferentes, entre ellas varios portavelas y un jarrón. También lanzaron dos lámparas, una roja y otra rosa, además de platos con sus tazas que parecen estar en llamas".
El tiktoker destaca que, de todas las piezas, "sin duda mi favorita es la lámpara rosa, junto con el plato azul para las albóndigas".
La colección estará disponible en España a partir del 10 de octubre.
El gigante sueco sorprende una vez más con una propuesta que combina versatilidad, diseño y practicidad. Se trata de una nueva estantería metálica verde, ideal para añadir almacenamiento extra sin sacrificar estilo, y todo por solo 17,99 euros en la web oficial de Ikea.
Compacta, funcional y con mucho estilo
Con unas medidas de 60 x 16 x 74 cm, esta pieza ocupa muy poco espacio, pero ofrece una gran utilidad en cualquier rincón del hogar. Gracias a su diseño ligero y su estructura de tres baldas, resulta perfecta como librería, organizador de documentos o estantería decorativa.
Un toque de color que marca la diferencia
El color verde, inspirado en la estética kitsch, añade un punto original y moderno al ambiente. Ya sea en el salón, el despacho o incluso en el recibidor, esta estantería suma personalidad al instante y combina fácilmente con elementos como plantas, velas o marcos decorativos.
Más que una librería: una solución multiusos
No solo es apta para zonas comunes: su diseño compacto también la hace ideal para espacios reducidos como el baño, donde puede almacenar desde toallas hasta productos de higiene. Además, sus baldas metálicas permiten añadir ganchos laterales para colgar accesorios como esponjas o cepillos.
Montaje sencillo y sin complicaciones
Otro punto a favor: su montaje es rápido y fácil, y no requiere mantenimiento. Es una de esas piezas que puedes montar en pocos minutos y empezar a usar de inmediato.
La favorita de la temporada
Por menos de 18 euros, esta estantería se perfila como uno de los imprescindibles del momento. Su relación calidad-precio, junto con su diseño atractivo, ya la están posicionando como uno de los productos estrella de Ikea. Y todo indica que no tardará en agotarse.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes