Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El accesorio de baño de Lidl que arrasa: estilo, comodidad y precio imbatible

Lidl conquista de nuevo a sus clientes con una alfombra de baño elegante

El accesorio de baño de Lidl que arrasa: estilo, comodidad y precio imbatible

El accesorio de baño de Lidl que arrasa: estilo, comodidad y precio imbatible / LIDL, ES.CATALUNYADIARI.COM

Lucía Salazar

Lucía Salazar

La cadena alemana vuelve a sorprender con una alfombra elegante y práctica que ya se ha convertido en objeto de deseo para renovar el baño por menos de 8 euros.

El accesorio de baño de Lidl que arrasa: estilo, comodidad y precio imbatible

El accesorio de baño de Lidl que arrasa: estilo, comodidad y precio imbatible / LIDL, ES.CATALUNYADIARI.COM

Una novedad que enamora

Cada semana, Lidl lanza productos que se agotan en cuestión de horas. Esta vez la estrella es una alfombra de baño de 60 x 90 cm que combina diseño, seguridad y sostenibilidad por tan solo 7,99 euros.

Funcionalidad y seguridad en un solo gesto

Fabricada con fibras 100 % recicladas, la alfombra no solo es suave y cómoda, sino también respetuosa con el medioambiente. Su base antideslizante la convierte en una aliada perfecta contra los resbalones en zonas húmedas.

Diseño para todos los estilos

Disponible en gris o rojo, esta pieza se adapta tanto a baños modernos como clásicos. Su textura estructurada añade un toque elegante que eleva cualquier rincón sin necesidad de grandes reformas.

Práctica y fácil de mantener

Otro de sus puntos fuertes es lo sencilla que resulta de cuidar: se puede lavar a máquina a 30 °C y mantener impecable durante mucho tiempo. Todo, con la ventaja de un precio accesible que la hace irresistible frente a otras opciones del mercado.

Noticias relacionadas y más

El nuevo imprescindible del hogar

Confort, seguridad y estilo por menos de 8 euros. No es de extrañar que esta alfombra de Lidl ya esté conquistando a los amantes de la decoración práctica y low cost.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  2. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  3. Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
  4. Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
  5. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  6. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  7. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  8. La Santina de Oviedo gana fieles: El Centro Asturiano y el novedoso 'bollauto' de sus fiestas llevan miles de personas la Naranco

Rosalía reaparece y sorprende como nueva imagen de Calvin Klein: sensualidad, lencería y una canción inédita

Rosalía reaparece y sorprende como nueva imagen de Calvin Klein: sensualidad, lencería y una canción inédita

La hostelería asturiana clama contra la ley antitabaco: “Desproporcionada, innecesaria e ineficaz”

La hostelería asturiana clama contra la ley antitabaco: “Desproporcionada, innecesaria e ineficaz”

Gloria Camila, al límite en Supervivientes All Stars 2: lágrimas, picaduras y un reto que la devuelve a la ilusión

Gloria Camila, al límite en Supervivientes All Stars 2: lágrimas, picaduras y un reto que la devuelve a la ilusión

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Falsa esperanza: un estudio advierte contra la geoingeniería en el Ártico y la Antártida

Fallece el productor de cine José Antonio Félez, ganador de un Goya

Fallece el productor de cine José Antonio Félez, ganador de un Goya

Inditex reafirma sus planes de crecimiento en Estados Unidos, pese a la inestabilidad y los aranceles

Inditex reafirma sus planes de crecimiento en Estados Unidos, pese a la inestabilidad y los aranceles

La jornada de protestas arranca en Francia con unos 200 detenidos

La jornada de protestas arranca en Francia con unos 200 detenidos
Tracking Pixel Contents