Vuelven los chollos a Lidl, el artículo indispensable para proteger tu salud a un precio increíble

En Lidl están tirando la casa por la ventana con unos chollos increíbles, como este artículo indispensable para proteger tu salud a un precio de risa.

Se trata de un termómetro con señal acústica al principio y al final de la lectura de la temperatura que funciona a pilas.

Termómetro. / Lidl

Entre sus características, tiene una medición precisa de la temperatura corporal en segundos, además del cambio automático entre la medición en el oído y la frente con la cubierta del sensor magnético.

Tiene una pantalla extra grande, fácil de leer; y tres modos integrados: modo adulto, niño y objecto.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este termómetro tiene un precio de venta recomendado de 17,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros, todo un chollo.