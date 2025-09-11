Colas en Lidl para hacerse con este electrodoméstico viral con el que tendrás tu casa perfecta (y a un precio increíble)
Tiene un descuento destacado
En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con este electrodoméstico que se ha vuelto viral y con el que tendrásn tu casa siempre perfecta (además, con un precio increíble).
Se trata de la aspiradora en seco y húmedo de la firmar Kärcher, que es sinónimo de limpieza. Además, tiene un consumo de energía de 1.000 watios, un cable de cuatro metros y una manguera de aspiración de 1,8 metros.
Entre sus características, ofrece unos resultados de limpieza óptimos para suciedad seca, húmeda, fina y gruesa; además, cuenta con boquilla para suelo con clips, filtro de espuma y bolsa filtrante de vellón
Tiene un robusto recipiente de plástico de 12 litros y una práctica función de soplado. Asimismo, tiene una superficie de apoyo en la cabeza del aparato para herramientas y piezas pequeñas como tornillos y clavos
Además, los tubos y las boquillas para suelo se pueden aparcar de forma rápida y cómoda en la posición de aparcamiento prevista en el parachoques
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta Kärcher tiene un precio de venta recomendado de 74,95 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 64,99 euros.
