La lámpara viral del otoño que todo el mundo quiere (y solo cuesta 12 euros)

No hay nada más beneficioso hoy en día para las tiendas que conseguir que uno de sus productos se haga viral. En cuanto empieza a circular por redes sociales, todo el mundo quiere hacerse con él. Éxito asegurado. Cada nueva temporada ocurre con alguna de las piezas de Ikea, Primark, Zara o Lidl. En esta ocasión, ha sido Tiger la que ha logrado vender la lámapara del momento. Es perfecta para el otoño y se vende como churros.

"Con luz cálida para crear un ambiente muy acogedor", explican desde la tienda. Media España, deseando que llegue el otoño y terminen las olas de calor, no pueden evitar llamar al frío con decoración que evoque la llegada de una estación llamada al recogimiento. Las redes sociales están llenas de vídeos en los que los usuarios muestran sus primeras compras para esta época del año. Entre muchos de ellas, se encuentra la lámpara de Tiger con forma de champiñón.

Se trata de una lámpara con vibraciones otoñales que sirve para ambientar puesto que no tiene una luz demasiado intensa que sirva para leer o iluminar una estancia en su totalidad. Esta lámpara tiene un precio de 12 euros.

"Me flipa", dicen los usuarios. Muchos han caído en la nueva colección de Tiger para el otoño. La cadena de decoración ha apostado por las setas y champiñones en todas sus versiones.

Cada cierto tiempo hay un porducto que se viraliza. Hace unos meses fueron las tazas de Carrefour, por ejemplo. Un modelo de cristal transparente con las asas tintadas de colores que se conviertió en misión imposible localizar tras agotarse varias veces.

En las tiendas de Tiger, aseguran que de momento les quedan existencias de su lámpara viral con forma de champiñón.

Flying Tiger Copenhagen (también conocida simplemente como Tiger, su nombre comercial hasta 2016) es una empresa danesa de tiendas de venta al por menor especializadas en artículos de bajo coste. Se caracteriza por vender toda clase de artículos que cuentan con un diseño propio, son exclusivos de la tienda y tienen precios fijos: la mayoría no sobrepasan los cinco euros.