El secreto de un alisado perfecto está en Lidl: un cepillo que arrasa por su precio y resultados
El nuevo cepillo eléctrico Cien Beauty está disponible desde el lunes, con tecnología digital y cerdas cerámicas, por apenas 11,99 €, prometiendo alisar sin dañar
Demi Taneva
Lidl ha lanzado un cepillo alisador eléctrico de la marca Cien Beauty por solo 11,99 €, convirtiéndose así en una alternativa asequible frente a otras herramientas de alisado de gama media-alta. De esta manera, el supermercado logra combinar estilo y practicidad a un precio al alcance de todos.
¿Qué lo hace destacar?
Este cepillo incorpora cerámica en sus cerdas, lo cual ayuda a distribuir mejor el calor y reducir el daño al cabello. Además, tiene una pantalla digital para ajustar la temperatura, ofreciendo precisión para adaptarlo al tipo de pelo.
El diseño de este cepillo está pensado para que sea cómodo y simple de usar. No se necesitan grandes conocimientos técnicos para alisar el cabello, ya que la combinación de materiales y controles lo hace una herramienta práctica incluso para quienes no suelen usar aparatos eléctricos de belleza.
Riesgos y precauciones que conviene tener en cuenta
A pesar de su precio atractivo y funcionalidades, los expertos recuerdan que el calor directo siempre puede afectar al cabello: es recomendable usar protector térmico, evitar temperaturas demasiado altas, y no abusar del alisado frecuente para minimizar daños al pelo como sequedad, quiebre o puntas abiertas.
Un lanzamiento esperado
El anuncio de Lidl ha generado interés porque combina tres elementos que suelen ser difíciles de encontrar juntos: buen precio, tecnología decente, y facilidad de uso. Para muchos consumidores, esto supone que no hace falta acudir a marcas muy caras para conseguir un acabado aceptable.
Consejos para sacar el máximo provecho
Si piensas hacerte con este cepillo, aquí van algunas recomendaciones:
- Lava y acondiciona bien el cabello antes para que esté suave.
- Seca lo máximo posible con aire normal antes de usar calor.
- Divide tu cabello en secciones al alisarlo para que el calor se distribuya mejor.
- Limpia regularmente el cepillo para que no se acumulen residuos que afecten su eficacia.
