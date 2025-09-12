Menos de 15 euros y disponible en 2 colores: el pantalón (clon de Zara) que sale hoy a la venta en Lidl y promete agotarse en horas

A partir de mañana, Lidl pondrá a la venta unos vaqueros de pierna ancha para mujer que recuerdan a los estilos vistos en grandes tiendas de moda. El diseño apuesta por líneas limpias, corte moderno y un acabado muy similar a los pantalones del Zara.

El precio es uno de los grandes argumentos de venta, ya que la prenda se podrá adquirir por tan solo 11,99 euros. Se trata de un coste muy competitivo y asequible para quienes buscan actualizar su armario sin poner en peligro el presupuesto.

Además estarán disponibles en varias tallas, de la 36 a la 48, y en dos colores clásicos: azul oscuro y azul claro.

Pantalones del Lidl / LIDL

La pierna ancha no solo es tendencia, sino que favorece también a muchas figuras al equilibrar proporciones. Según las descripciones, estos vaqueros buscan ese punto medio entre comodidad y estilo, lo que los convierte en una pieza versátil para looks casuales o arreglados.

Además, están confeccionados con un alto contenido de algodón, incluyendo también un 20 % de material reciclado, lo cual aporta valor añadido a la prenda.

Disponibilidad y expectativas

Hoysaldrán a la venta los pantalones y estarán disponibles en los Lidl físicos de toda España. Ya se especula que podrían agotarse rápido, puesto que su combinación de diseño atractivo y precio bajo siempre dispara la demanda. Otra razón que sugiere un éxito anunciado es que se parecen visualmente a prendas de mayor precio, lo que genera un efecto “lujo percibido”.