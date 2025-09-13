Ikea apuesta por el estilo Japandi: las 5 piezas clave para un salón elegante y sereno
Ikea se suma a la tendencia Japandi con una colección que combina la serenidad y la calidez
La firma sueca reinventa su colección con muebles y detalles que fusionan minimalismo japonés y calidez nórdica.
La tendencia que nunca pasa de moda
El estilo Japandi se ha consolidado como uno de los favoritos en decoración gracias a su simplicidad y conexión con la naturaleza. La mezcla de líneas limpias, maderas claras y tonos neutros crea ambientes que transmiten calma, equilibrio y modernidad atemporal.
El salón perfecto según Ikea
En su nueva propuesta, Ikea presenta un salón que refleja a la perfección este estilo, con piezas de la colección STOCKHOLM 2025. El resultado es un espacio cálido y acogedor, donde la madera, los textiles naturales y los pequeños detalles artesanales son los grandes protagonistas.
Las cinco joyas de la colección
Entre los imprescindibles, destaca el sofá de líneas depuradas en tonos claros, acompañado por un banco de pino macizo con cojín de cuero que suma funcionalidad y estilo. Completa la propuesta un armario de ratán sencillo y elegante, la estantería STOCKHOLM de diseño ligero y la butaca de abedul con cintas trenzadas, que aporta frescura artesanal.
Los detalles que marcan la diferencia
El conjunto se redondea con accesorios que refuerzan la esencia Japandi: alfombras inspiradas en la naturaleza, jarrones minimalistas y cojines en tonos neutros con pequeños acentos de color. Un toque final que transforma el salón en un refugio sereno y atemporal.
