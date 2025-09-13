Lidl revoluciona el otoño con 9 novedades irresistibles: fundas de cojín, lámparas y mucho estilo por muy poco

La cadena de supermercados nos vuelve a conquistar con una colección de productos originales, cálidos y a precios que no creerás.

El otoño entra por la puerta de casa

Septiembre ya está aquí y con él las ganas de llenar nuestro hogar de rincones acogedores, luces cálidas y algún guiño a Halloween. Lidl lo sabe bien y ha lanzado una colección otoñal que está arrasando en tiendas y en redes sociales.

Lámparas que marcan la diferencia

Entre los imprescindibles de la temporada están sus lámparas más originales. La primera, una encantadora seta disponible en color ámbar o rojo por solo 6,99 €. Si queremos un toque más atrevido, la opción estrella son las lámparas con forma de calabaza —en tres modelos distintos— por 7,99 €. Y para los que prefieren algo más delicado, Lidl también ofrece lámparas led de porcelana en forma de pera, calabaza o bellota, por apenas 4,99 €.

Cojines, fundas y mantas para un salón de revista

El sofá se convierte en protagonista gracias a los cojines en forma de calabaza (9,99 €), mullidos y divertidos, que son perfectos para sorprender a las visitas. Aunque, sin duda, las verdaderas estrellas son las fundas de cojín con motivos otoñales, desde setas hasta hojas, a un precio imbatible de 2,99 €. Y para completar el look, nada mejor que una manta cálida y ligera, disponible por 5,99 €.

Detalles que enamoran

Los pequeños toques también cuentan, y Lidl lo sabe. Por eso incluye en esta colección tiras de minileds con formas de calabazas, bellotas y hojas por 2,99 €. A ellos se suman portavelas con ilustraciones otoñales (4,99 €) y velas perfumadas (4,49 €) que envuelven la casa en un ambiente acogedor y con el aroma de la nueva estación.

El flechazo deco de la temporada

Con esta colección, Lidl demuestra una vez más que estilo y buen precio pueden ir de la mano. Otoño, calabazas, luces tenues y cojines mullidos… la receta perfecta para disfrutar del cambio de estación sin gastar de más.