Colas en Lidl por este artículo con el que vas a ahorrar mucho dinero
Una oferta que no puedes dejar escapar
Menudas ofertas que tienen en los supermercados de origen alemán Lidl, como este artículo con el que vas a ahorrar mucho dinero.
Sin duda se trata de una oferta que no puedes dejar escapar, es una máquina de coser de la firma Veritas con 23 programas de costura y función de ojal automático. También tiene luz de costura LED sin reflejos y práctico brazo libre. Además, funciona enchufado a la red eléctrica.
Entre sus características tiene función de ojal automático de 4 pasos, velocidad (RPM): 750 +/- 50, par elevado para materiales rígidos, cose cremalleras y enhebrador integrado.
También tiene cortador de hilo incorporado, bobinadora automática y programación de 4 etapas.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta máquina de coser tiene un precio de venta recomendado de 149,99 euros, pero en los supermercados Lidl tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 129,99 euros.
