El tónico anticaída que promete recuperar tu melena tras el verano por menos de 14€
Se ha convertido en el remedio estrella para frenar la caída del pelo y recuperar el brillo perdido
Plantur 39 Phyto-Caffeine Tonic se ha convertido en el secreto mejor guardado de las mujeres de más de 40 años para frenar la caída del cabello y devolverle la vitalidad perdida.
El cabello, la gran víctima del verano
Sol, cloro, sal y cambios en la rutina alimenticia. Todos estos factores hacen que, al volver de vacaciones, nuestro pelo se encuentre más débil, fino y quebradizo. Es lo que los expertos llaman “efecto postverano”, y muchas mujeres lo notan con una caída más intensa de lo habitual.
Pero no todo está perdido: existe un aliado beauty que promete devolver a tu melena el volumen y la fuerza que parecía haber desaparecido.
Plantur 39: el aliado perfecto contra la caída
El tónico anticaída Plantur 39 Phyto-Caffeine Tonic está especialmente formulado para mujeres a partir de los 40 años o en etapa de menopausia, cuando los cambios hormonales suelen acelerar la pérdida de cabello.
Su secreto está en la fito-cafeína, un complejo que estimula la microcirculación del cuero cabelludo y fortalece el folículo desde la raíz. Además, incorpora pantenol, zinc y niacina, que nutren y revitalizan, y extracto de té blanco, que protege frente a los radicales libres y repara el daño acumulado.
Los beneficios más comentados
- Reduce y previene la caída del cabello.
- Fortalece desde la raíz y aumenta el grosor.
- Aporta volumen y brillo a la melena.
- No engrasa ni apelmaza, incluso aplicándolo en seco.
- Fácil de usar gracias a su aplicador directo.
Su fórmula ligera se aplica sin necesidad de aclarado, lo que lo convierte en un producto cómodo para incorporar a la rutina diaria. Basta con masajearlo suavemente sobre el cuero cabelludo, húmedo o seco, y dejar que actúe.
El precio que enamora
A todo esto se suma un detalle irresistible: cuesta menos de 14 €. Un precio que lo convierte en un imprescindible low cost dentro del neceser beauty de muchas mujeres que ya lo han probado y aseguran notar su melena más fuerte, abundante y con vida.
