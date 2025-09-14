Viste tu casa de otoño con las tendencias deco más irresistibles (y económicas) del 2025

El otoño ya se ha colado en nuestras vidas y, aunque el calendario aún marque verano, las ganas de renovar nuestro hogar son imparables. Porque no se trata solo de cambiar la ropa del armario: también queremos que nuestro salón, nuestra habitación o incluso la mesa del comedor respiren ese aire acogedor que tanto apetece cuando caen las hojas y llegan los días de manta y sofá.

Algunos productos de la temporada de otoño en Tiger

Las tendencias deco para este 2025 vienen cargadas de inspiración natural y económica, pensadas para transformar cualquier estancia con poco esfuerzo y mucha personalidad. Desde los tonos marrones y burdeos que vuelven a reinar, hasta la calidez de las velas aromáticas, los materiales nobles como el lino o la madera y los guiños a un art-decó reinterpretado que aporta sofisticación a cualquier rincón.

Entre los imprescindibles de temporada, destacan las mantas de algodón bordadas en tonos otoñales, los jarrones en vidrio marrón de IKEA, cojines en forma de calabaza que prometen ser la sensación del salón y pequeños candelabros en cerámica o vidrio que multiplican la luz. Todo acompañado de flores preservadas o artificiales, porque en otoño también hay lugar para los ramos que alegran la casa sin perder elegancia.

Ya está en Lidl el capricho otoñal que todos quieren: barato, adorable y listo para arrasar / Set de dos cojines decorativos con diseño de calabaza | LIDL

Lo mejor es que no necesitas una gran inversión: con piezas desde menos de 10 €, puedes conseguir ese ambiente cálido, elegante y lleno de estilo que hace del otoño la estación más cozy del año.