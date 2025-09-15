Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lidl lanza la lámpara LED más buscada: diseño minimalista, sin cables y por solo 11,99 €

La cadena alemana arranca la semana con una de sus novedades estrella

Lucía Salazar

Septiembre es sinónimo de cambios y de nuevos comienzos, también en el hogar. Y si hay un lugar donde cada lunes sorprenden con piezas originales a precios bajos, ese es Lidl. Hoy la cadena ha puesto a la venta la lámpara LED recargable de sobremesa Livarno Home, y no ha hecho falta mucho para que se convierta en objeto de deseo.

Un accesorio tan bonito como práctico

Disponible en cuatro colores —azul, beige, bronce y negro—, esta lámpara une diseño minimalista y ligereza, con apenas 230 gramos de peso y una altura de 20 centímetros. Su gran atractivo es que funciona sin cables gracias a una batería de iones de litio recargable, lo que permite colocarla en cualquier rincón de la casa o incluso en exteriores, ya que cuenta con protección contra salpicaduras (IP44).

La luz que emite es cálida (3.000 K), perfecta para crear ambientes relajados o iluminar sobremesas sin resultar molesta. Su autonomía es otro de sus puntos fuertes: hasta 20 horas sin necesidad de recarga.

Detalles que marcan la diferencia

Su sistema táctil permite regular la intensidad de forma continua con un solo toque, adaptándola tanto a una tarde de lectura como a una cena íntima en la terraza. Además, incorpora batería reemplazable y módulo LED intercambiable, lo que alarga su vida útil y la hace aún más sostenible.

Con un precio de 11,99 €, la lámpara Livarno Home se presenta como una pieza versátil y económica que suma estilo y calidez a cualquier espacio. Un flechazo decorativo que, a juzgar por su diseño y sus prestaciones, promete volar de las estanterías de Lidl en tiempo récord.

