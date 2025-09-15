Llévate la música a todas partes con este artículo que tiene un precio de risa en Lidl

Si quieres llevarte la música a todas partes no puedes dejar pasar este artículo que venden en Lidl con un precio de risa, una oferta que no podrás dejar pasar.

Se trata de un altavoz bluetooth de diseño compacto y ligero que puedes llevar a cualquier sitio y que te da hasta 15 horas de reproducción de música.

Altavoz. / Lidl

Es un altavoz portátil (1 salida de 5 W RMS) para disfrutar de un gran sonido y fabulosos bajos que reproduce música de forma inalámbrica a través de Bluetooth®.

Tiene protección impermeable IPX7 (protege de la inmersión completa en agua durante un breve periodo de tiempo) y función TWS (True Wireless Stereo) para disfrutar de un sonido estéreo conectando sin cables dos altavoces.

Además, viene con un práctico mosquetón para fijar a la mochila o al cinturón.

Altavoz

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este altavoz tiene un precio de venta recomendado de 22,99 euros, pero en los supermercados Lidl te lo ofrecen con un descuentazo del 34 por ciento. Así que te puedes hacer con este altavoz por solo 14,99 euros.