Colas en Lidl para hacerse con el aparato para cocinar pizzas napolitanas en menos de 2 minutos
El nuevo gadget compacto alcanza los 400°C, incluye piedra de cerámica y palas de madera, y promete lograr una versión de este plato italiano con un acabado crujiente al estilo de un horno de leña
Demi Taneva
Lidl presenta un horno de sobremesa que, aunque de tamaño compacto, puede alcanzar temperaturas de hasta 400°C, lo que le permite cocinar pizzas al estilo de una auténtica pizzería napolitana en menos de dos minutos.
Su diseño combina calor superior e inferior con ventilador para distribuir la temperatura de forma uniforme. La piedra de cerámica incluida juega un papel fundamental para lograr esa base crujiente típica italiana.
Una de las ventajas más atractivas es que preparar pizzas en casa con este horno sale mucho más barato que pedir a domicilio. También permite controlar todos los ingredientes —masa, salsa, tipo de queso—, lo que supone una mejora para quienes quieren opciones más saludables o adaptar recetas al gusto personal.
Uso sencillo y seguridad incorporada
El aparato viene con tapa abatible con asa, temporizador ajustable hasta 15 minutos, termostato regulable, apagado automático y luz indicadora. También trae dos palas de madera para manipular la pizza sin riesgos. Además, la piedra cerámica es extraíble para facilitar la limpieza.
Ideal para cocinas pequeñas
Con poco más de cinco kilos de peso y un diseño compacto, este horno cabe sin problema en espacios reducidos. Lidl lo posiciona como una herramienta práctica para quienes buscan calidad sin renunciar al ahorro de espacio.
Precio llamativo: calidad accesible
El mayor gancho es su precio: Lidl pone este horno al alcance de la mayoría por 59,99 euros, lo que lo convierte en una alternativa muy competitiva frente a hornos de gama alta o pedidos frecuentes de pizza.
