La colección OMMJÄNGE de IKEA llega pisando fuerte este otoño 2025. Inspirada en el arte popular sueco y elaborada de manera artesanal, trae consigo vasos, cuencos y piezas de menaje que parecen sacados directamente de aquellas cocinas donde las vajillas Duralex eran protagonistas.

IKEA lanza vasos y cuencos estilo Duralex por menos de 5 euros y ya arrasan en tiendas / Ikea

Un homenaje a las vajillas de nuestras abuelas

El guiño es claro: vidrio en color ámbar, resistente y con ese aire retro que nos transporta a la infancia. Los vasos, con un precio de apenas 3,99 euros, se han convertido en objeto de deseo en las tiendas de la cadena.

Cuencos, jarras y fuentes con estilo único

Además de los vasos, la colección incluye cuencos de 15 cm por 4,99 euros, ideales tanto para desayunos como para sopas o cremas de invierno. También se suman una jarra (17,99 €) y una fuente de 30 cm (17,99 €), piezas versátiles que pueden usarse en la mesa o como elementos decorativos, incluso como jarrones improvisados.

La fiebre por lo retro vuelve

El éxito es tal que muchos clientes ya hablan de esta colección como la más bonita y original de IKEA en los últimos años. Y es que, además de su estética, combina nostalgia con practicidad, a un precio imbatible.