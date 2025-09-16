Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lidl sorprende con sus freidoras de aire en tonos pastel a precio low cost

El nuevo capricho de cocina combina estética retro, funcionalidad y un precio imbatible

Lidl sorprende con sus freidoras de aire en tonos pastel a precio low cost

Lidl sorprende con sus freidoras de aire en tonos pastel a precio low cost / Lidl

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Las freidoras de aire se han convertido en un imprescindible en muchos hogares, y ahora Lidl ha conseguido darle un giro inesperado a este electrodoméstico tan práctico: convertirlo también en un objeto de deseo decorativo. La cadena alemana ha lanzado unos nuevos modelos en tonos pastel que no solo prometen ayudarnos a cocinar de forma más saludable, sino también darle un toque de estilo vintage a nuestra cocina.

Lidl sorprende con sus freidoras de aire en tonos pastel a precio low cost / Lidl

Disponibles en colores tan irresistibles como rosa, verde o gris, estas air fryers tienen capacidad de dos litros, el tamaño perfecto para el día a día. Su diseño retro, con líneas suaves y acabados cuidados, las convierte en el centro de todas las miradas, mientras que su precio termina de conquistarnos: tan solo 29,99 euros.

Lidl ya nos sorprendió hace unas semanas con una cafetera de diseño que arrasó en ventas, y todo apunta a que estas freidoras de aire seguirán el mismo camino. Porque no se trata solo de comer mejor y reducir grasas: se trata también de hacerlo con estilo y sin dejarse medio sueldo en el intento.

La air fryer de Lidl promete ser el nuevo imprescindible de la temporada: práctica, saludable, económica y, además, bonita.

