Lidl lo ha vuelto a hacer. El supermercado alemán ha puesto a la venta uno de esos productos que parecen imposibles de encontrar a precio asequible: un reloj inteligente con prestaciones de última generación por tan solo 29,99 euros. Un verdadero capricho tecnológico que muchos ya catalogan como el lanzamiento más deseado de la temporada.

El reloj inteligente de Lidl que lo está revolucionando todo: diseño, funciones y un precio de risa / LIDL, ESP.XCATALUNYA.CAT

El nuevo smartwatch de Lidl combina estilo y funcionalidad. Con pantalla LCD táctil a color de 1,47”, correa de silicona ajustable y un diseño disponible en tres tonos —gris, negro y rosa—, se adapta a cualquier muñeca y outfit, convirtiéndose en el complemento perfecto para el día a día.

Pero no solo enamora por su estética: este reloj es un auténtico aliado para quienes quieren cuidarse y organizarse. Registra pasos, calorías, actividad física y horas de sueño, además de ofrecer pulsómetro, medición de oxígeno en sangre y seguimiento de la frecuencia cardíaca. Como extra, incluye 14 modos deportivos, lo que lo convierte en un compañero ideal para entrenar.

Su autonomía, de entre 5 y 7 días, lo hace aún más práctico. Resistente al agua y al polvo (IP68), aguanta el ritmo diario sin complicaciones y, gracias a su aplicación gratuita para Android e iOS, permite tener todos los datos controlados desde el móvil.

Notificaciones de llamadas, mensajes, redes sociales, recordatorios de calendario… Nada se le escapa a este gadget que ha llegado para competir con relojes mucho más caros. Con sus apenas 28 gramos de peso, es tan ligero que casi se olvida que lo llevas puesto.

A este precio, no es de extrañar que muchos ya lo consideren el producto estrella de Lidl. Una ganga que, además de práctica, es bonita y funcional.