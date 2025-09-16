El reloj inteligente de Lidl que lo está revolucionando todo: diseño, funciones y un precio de risa
El reloj inteligente de Lidl conquista por su diseño, sus múltiples funciones y su precio
Lidl lo ha vuelto a hacer. El supermercado alemán ha puesto a la venta uno de esos productos que parecen imposibles de encontrar a precio asequible: un reloj inteligente con prestaciones de última generación por tan solo 29,99 euros. Un verdadero capricho tecnológico que muchos ya catalogan como el lanzamiento más deseado de la temporada.
El nuevo smartwatch de Lidl combina estilo y funcionalidad. Con pantalla LCD táctil a color de 1,47”, correa de silicona ajustable y un diseño disponible en tres tonos —gris, negro y rosa—, se adapta a cualquier muñeca y outfit, convirtiéndose en el complemento perfecto para el día a día.
Pero no solo enamora por su estética: este reloj es un auténtico aliado para quienes quieren cuidarse y organizarse. Registra pasos, calorías, actividad física y horas de sueño, además de ofrecer pulsómetro, medición de oxígeno en sangre y seguimiento de la frecuencia cardíaca. Como extra, incluye 14 modos deportivos, lo que lo convierte en un compañero ideal para entrenar.
Su autonomía, de entre 5 y 7 días, lo hace aún más práctico. Resistente al agua y al polvo (IP68), aguanta el ritmo diario sin complicaciones y, gracias a su aplicación gratuita para Android e iOS, permite tener todos los datos controlados desde el móvil.
Notificaciones de llamadas, mensajes, redes sociales, recordatorios de calendario… Nada se le escapa a este gadget que ha llegado para competir con relojes mucho más caros. Con sus apenas 28 gramos de peso, es tan ligero que casi se olvida que lo llevas puesto.
A este precio, no es de extrañar que muchos ya lo consideren el producto estrella de Lidl. Una ganga que, además de práctica, es bonita y funcional.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza