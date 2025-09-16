Después de conquistar nuestros armarios y neceseres con Zara Beauty, la marca de Inditex ha decidido dar un paso más y lo hace regresando a lo esencial: el cuidado del cabello. Bajo la dirección creativa del prestigioso estilista Guido Palau, Zara presenta Zara Hair Care, una colección que convierte la ducha en el nuevo punto de partida de cualquier look.

Zara se adentra en el cuidado del pelo con fórmulas personalizadas y diseño de lujo / La mascarilla (Zara cortesía)

Lejos de las fórmulas genéricas, la línea llega con gamas personalizadas según el tipo de pelo: Fine (para cabellos finos que necesitan ligereza), Medium (brillo y equilibrio para melenas de grosor medio), Thick (nutrición para domar el frizz en cabellos gruesos) y Curly (elasticidad y definición para rizos y ondas). Una propuesta que responde a la creciente tendencia de rutinas capilares específicas y conscientes.

El diseño vuelve a ser parte clave: Baron & Baron ha creado un packaging minimalista y colorista que distingue cada gama, mientras que Jérôme Epinette firma fragancias con notas florales y cítricas que transforman cada lavado en un ritual sensorial. Todo con el sello aspiracional que Zara ya nos tiene acostumbrados.

Disponible desde el 15 de septiembre en su web y tiendas seleccionadas, Zara Hair Care marca un movimiento estratégico claro: consolidar a la compañía como referente de estilo de vida, demostrando que el cabello también es moda y merece el mismo protagonismo que el vestuario o el maquillaje.