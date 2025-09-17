Ikea conquista de nuevo: las cinco novedades que todo el mundo quiere en casa
La cadena sueca arrasa con su último lanzamiento
Ikea lo ha vuelto a hacer. Sin necesidad de grandes muebles ni complicadas soluciones de almacenaje, la firma sueca ha conquistado a los consumidores españoles con cinco novedades prácticas, bonitas y, sobre todo, accesibles.
Entre ellas destaca el felpudo KÖRFÄLTSPIL (2,99 €), fabricado en poliéster reciclado con estampado de círculos en tonos vivos: práctico, fácil de limpiar y el detalle perfecto para dar la bienvenida en la entrada.
La innovación tecnológica llega con el altavoz Bluetooth NATTBAD (50 €), que permite sincronizar varios dispositivos, llenar la casa de música e incluso reanudar Spotify con solo pulsar un botón.
Para los amantes del orden, el carrito NISSAFORS (menos de 40 €) se ha convertido en imprescindible: compacto, con tres bandejas y ruedas, se adapta a la cocina, al baño o al despacho.
El toque de color viene de la mano de la funda de cojín PALPLJUNGMAL (3,99 €), en un naranja vibrante con patrón discreto de cuadros, perfecta para renovar sofás y sillones sin gastar de más.
Y, para el dormitorio, Ikea apuesta por la funda nórdica HYLSNEJLIKA (24,99 €), con estampado de cuadrículas y flores, suave al tacto y de secado rápido, que ya acumula valoraciones sobresalientes en la web de Ikea España.
Cinco propuestas diferentes con un mismo resultado: demostrar que Ikea sigue marcando tendencia al unir diseño, funcionalidad y buen precio.
