La nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega vende la lámpara de diseño viral por menos de 20 euros
La firma ha lanzado artículos de decoración a precios asequibles
Imagínate un Zara Home, pero con los precios de Ikea. Eso es Lefties Home, la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega. Con ella, el gigante Inditex quiere revolución el sector de la casa, ofreciendo artículos para todos los rincones del hogar.
Las vajillas y textiles están causando sensación entre las clientas. Un ejemplo concreto: un alborzon que se puede personalizar por 20 euros es uno de los artículos más comentados en internet.
Otro "hit" de la nueva tienda de decoración de Amancio Ortega son las lámparas. Han lanzado una versión a bajo coste de la lámapra más viral. Se trata de puntos de luz Led que no necesitan de enchufe y que ambientan cualquier lugar de la casa. Son diseños minimalitas, con acabados mate y precios competitivos.
El modelo más pequeño de estas lámparas de lud LED cuesta 13 euros y conforma un coqueto punto de luz táctil. Los otros dos diseños más grandes y con un botón de encendido rondan los 18 euros. Estas lámparas se cargan con USB y son muy prácticas para colocarlas en aquellos puntos de la casa que necesitan luz, pero en los que no hay un enchufe cerca. En los medios especializados en decoración, este tipo de lámparas suelen aparecen encima de revistas en aparadores o en la mesilla de noche junto a un libro.
Libros decorativos
Los libros decorativos son una de las últimas tendencias en el hogar. Se trata de publicaciones de gran formato, hechos con tapa dura y que abarcan todo tipo de temáticas, no solo decoración. En Lefties Home tienes una amplia variedad de ellos por menos de 15 euros. Por ejemplo, un libro con cuadros de Renoir vale 15 euros y otro de Miró, 13. Estos libros se colocan en la mesa de centro de salón, en el recibidor o incluso en la mesita de noche, dando un toque de elegancia a la casa.
Tienda física en Madrid
Todas las colecciones de Lefties Home están disponibles en la web para toda España, Italia y Portugal. Por ahora, de manera física, solo se puede encontrar en Madrid, donde Inditex ha abierto una espectacular tienda en Leganés. Muy pronto sus artículos llegarán también a tiendas seleccionadas de Lefties, donde se vende moda.
