Colas en Lidl por un set de accesorios para tu freidora de aire con un precio de escándalo

Lidl ha lanzado un pack de accesorios ideal para quienes tengan una freidora de aire Silvercrest: cuesta 7,99 €, lo que supone una rebaja notable sobre su precio habitual y lo coloca como una oportunidad muy rentable.

¿Qué contiene el pack?

El set incluye siete piezas: un molde hondo para hornear, una bandeja compacta, una parrilla y cuatro pinchos de acero para brochetas. Estas piezas permiten preparar desde postres y bizcochos, hasta carnes o verduras asadas con un acabado más profesional.

Accesorios para freidoras de aire caliente / LIDL

Los accesorios ya están disponibles en tiendas Lidl físicas y también online, pero con stock limitado. Se recomienda aprovechar la oferta cuanto antes, porque es probable que se agote rápido.

Materiales y compatibilidad

Todos los accesorios tienen revestimiento antiadherente de la marca ILAG, conocido por su calidad y facilidad para cocinar sin que los alimentos se peguen. Además, soportan temperaturas de hasta 230 °C, lo que permite usarlos con confianza para recetas intensas en calor u horneado.

El pack está pensado para usarse con modelos populares de freidora de aire de Lidl de la gama Silvercrest, incluyendo SHFD y XL. Las dimensiones del molde, bandeja y parrilla son compactas, adaptadas a la cubeta de las freidoras, por lo que no ocuparán demasiado espacio.

Cocinar mejor y más variado

El molde y la bandeja, da la oportunidad de no estar limitado a freír alimentos: puedes hornear bizcochos, preparar gratinados o incluso pizzas, mientras que los pinchos sirven para hacer brochetas. La parrilla, por su parte, permite que el aire caliente circule bien, logrando texturas doradas y crujientes.