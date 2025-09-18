Colas en Lidl por un set de accesorios para tu freidora de aire con un precio de escándalo
Por solo 7,99 €, este pack de 7 piezas antiadherentes y resistente al calor hasta 230°C amplía las posibilidades de tu air fryer con bandejas, molde, parrilla y pinchos
Demi Taneva
Lidl ha lanzado un pack de accesorios ideal para quienes tengan una freidora de aire Silvercrest: cuesta 7,99 €, lo que supone una rebaja notable sobre su precio habitual y lo coloca como una oportunidad muy rentable.
¿Qué contiene el pack?
El set incluye siete piezas: un molde hondo para hornear, una bandeja compacta, una parrilla y cuatro pinchos de acero para brochetas. Estas piezas permiten preparar desde postres y bizcochos, hasta carnes o verduras asadas con un acabado más profesional.
Los accesorios ya están disponibles en tiendas Lidl físicas y también online, pero con stock limitado. Se recomienda aprovechar la oferta cuanto antes, porque es probable que se agote rápido.
Materiales y compatibilidad
Todos los accesorios tienen revestimiento antiadherente de la marca ILAG, conocido por su calidad y facilidad para cocinar sin que los alimentos se peguen. Además, soportan temperaturas de hasta 230 °C, lo que permite usarlos con confianza para recetas intensas en calor u horneado.
El pack está pensado para usarse con modelos populares de freidora de aire de Lidl de la gama Silvercrest, incluyendo SHFD y XL. Las dimensiones del molde, bandeja y parrilla son compactas, adaptadas a la cubeta de las freidoras, por lo que no ocuparán demasiado espacio.
Cocinar mejor y más variado
El molde y la bandeja, da la oportunidad de no estar limitado a freír alimentos: puedes hornear bizcochos, preparar gratinados o incluso pizzas, mientras que los pinchos sirven para hacer brochetas. La parrilla, por su parte, permite que el aire caliente circule bien, logrando texturas doradas y crujientes.
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar