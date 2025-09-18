Misterio resuelto: la mejor crema antiedad se vende en un supermercado por menos de 3 euros
Su relación calidad-precio es tan buena que la OCU la ha recomendado
Elegir una buena crema antiedad para el rostro no es cuestión de dinero. Las firmas de lujo ofrecen productos con beneficios probados, pero hay marcas de bajo coste con alternativas muy respetables. De hecho, una crema de Lidl es de las mejor consideradas en el mundo de la cosmética. La OCU la ha elegido como la mejor del mercado por su calidad-precio y su eficacia. Y cuesta menos de 3 euros.
El último estudio llevado a cabo por la OCU, en 2024, puso a prueba varias opciones de diferentes precios y establecimientos. La gandora fue la crema Cien Q10 Día, a 2,99 euros. Está pensada para combatir los signos del envejecimiento de las pieles maduras a partir de los 45-50 años. Contiene ácido hialurónico, vitaminas C y E y coenzima Q10. La sensación que deja en la piel es de hidratación, pero su textura ligera y rápida absorción la hace perfecta para el día a día.
Según la OCU, muchas cremas “prometen mucho más de lo que dan” y, aunque tengan algún ingrediente estrella como el retinol o el colágeno, “normalmente no están en la concentración necesaria para ejercer ese efecto”.
Además de la antiarrugas de día, Lidl ofrece su crema de noche (2,99 euros) y la versión Energy (3,99 euros), enriquecida con naranja y extracto de acerola, importantes fuentes de vitamina C.
Lidl, una cadena de supermercados alemana fundada en 1973, ha ganado popularidad y reconocimiento en todo el mundo por su enfoque único en ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles. Entre sus productos estrella están los artículos de cosmética. La cadena alemana ha logrado formulaciones muy interesantes a precios competetivios.
