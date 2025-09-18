La nueva tienda low cost de Amancio Ortega arrasa con sus textiles para el día a día

Amancio Ortega no deja de sorprender a las clientas de Inditex. Cada temporada lo hace con esas prendas de Zara, Lefties o Stradivarius que acercan las tendencias al gran público. Pero ahora también satisface a los y las amantes de la decoración. Zara Home es una de sus grandes apuestas, pero ahora también conquista a un público más joven con la versión low cost de la tienda de decoración. Hace escasos meses que abrió Lefties Home y sus productos ya son virales.

Se cuentan por cientos los vídeos en redes sociales en los que las creadoras de contenido muestran el interior de estas tiendas, que aunque se parecen a las de Zara Home, nada tiene que ver en el precio. Todo es más barato. No es de extrañar que muchas personas hayan acudido en busca de la versión low cost de los amados textiles de Zara Home.

Las clientas hablan maravillas de las sábanas, fundas nórdicas y cojines de Zara Home, pero su precio es algo elevado. En el caso de Lefties Home, el set de fundas nórdicas ronda los 30 euros; un precio similar al de cadenas como Ikea. La diferencia es notable con los 70 euros que cuesta en Zara y no incluye las fundas de almohada.

El modelo de funda nórdica en cuadros vichy está casusando sensación. Todo el mundo quiere tener uno. Este print que vuelve cada temporada de primavera/verano y que tanto triunfa en looks veraniegos es ahora un must have en los dormitorios.

Dormitorios perfectos

Otro "hit" de la nueva tienda de decoración de Amancio Ortega son las lámparas. Han lanzado una versión a bajo coste de la lámapra más viral. Se trata de puntos de luz Led que no necesitan de enchufe y que ambientan cualquier lugar de la casa. Son diseños minimalitas, con acabados mate y precios competitivos.

El modelo más pequeño de estas lámparas de lud LED cuesta 13 euros y conforma un coqueto punto de luz táctil. Los otros dos diseños más grandes y con un botón de encendido rondan los 18 euros. Estas lámparas se cargan con USB y son muy prácticas para colocarlas en aquellos puntos de la casa que necesitan luz, pero en los que no hay un enchufe cerca. En los medios especializados en decoración, este tipo de lámparas suelen aparecen encima de revistas en aparadores o en la mesilla de noche junto a un libro.