Alerta tendencia: Inditex ya vende la prenda para Halloween que todo el mundo quiere cuando se agota

Lefties es una de las firmas de Inditex que más están sonando últimamente. Desde el lanzamiento de su línea de decoración (Lefties Home), muchas clientas se han vuelta a acercar a esta firma, la más joven y barata del emporio de Amancio Ortega.

Aunque Halloween es el 31 de octubre, Lefties ya vende sus pijamas para toda la familia para esa fecha. Las prendas para dormir en todas las tallas (para cada miembro de la casa) son una de sus especialidad. Sus propuestas navideñas se agotan cada año.

En esta ocasión y con motivo de la fiesta de los muertos, han lanzado pijamas de esqueleto que cambian se iluminan en la oscuridad. Sus precios van desde los 10 euros para los más pequeños a casi el doble para los más mayores.

A esta línea de ropa para Halloween también han añadido parches para la ropa en forma de fantasma, araña o murciélago para decorar otras prendas básicas de su catálofo como pueden ser los packs de chándal de varios colores.

Lefties es una marca de moda que forma parte del grupo Inditex, conocida por ofrecer ropa, calzado y accesorios a precios accesibles. Originalmente surgió como una cadena de outlet para dar salida a excedentes de otras marcas del grupo, pero con el tiempo ha evolucionado hacia una identidad propia, con colecciones que siguen las últimas tendencias. Su propuesta se centra en ofrecer moda actual para toda la familia —mujer, hombre y niños— combinando estilo, funcionalidad y precios competitivos. Con presencia en varios países, Lefties se ha consolidado como una opción atractiva dentro del mercado de la moda asequible.